В Киреевске дети ходят в школу по проезжей части из-за отсутствия тротуара

Скрин из видео ОНФ по Тульской области.

В Киреевске на улице Тесакова нет тротуара. На этой улице находится школа № 1, в которой обучается порядка 200 учеников. Все дети и взрослые ходят по проезжей части.

Всего в городе проживает более 25 тысяч человек, и людям приходится ходить пешком прямо дороге, где оживленное движение машин. Местные жители, а особенно родители деток, забили тревогу.

Активисты народного фронта обратились в администрацию Киреевска с требованием обустроить тротуар на данной улице. А также установить пешеходные переходы в местах, где стоят остановки.