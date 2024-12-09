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В Киреевске дети ходят в школу по проезжей части из-за отсутствия тротуара
Скрин из видео ОНФ по Тульской области.

В Киреевске дети ходят в школу по проезжей части из-за отсутствия тротуара

Активисты ОНФ просят администрацию района обратить внимание на проблему.

В Киреевске на улице Тесакова нет тротуара. На этой улице находится школа № 1, в которой обучается порядка 200 учеников. Все дети и взрослые ходят по проезжей части. 

Всего в городе проживает более 25 тысяч человек, и людям приходится ходить пешком прямо дороге, где оживленное движение машин. Местные жители, а особенно родители деток, забили тревогу.

Активисты народного фронта обратились в администрацию Киреевска с требованием обустроить тротуар на данной улице. А также установить пешеходные переходы в местах, где стоят остановки.

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Автор:
сегодня, в 14:11 +3
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