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Альфонс украл у тулячки сабвуфер и усилители: суд огласил приговор 

Альфонс украл у тулячки сабвуфер и усилители: суд огласил приговор 

Ранее мужчину осудили за то, что он выманил у возлюбленной миллионы рублей на лечение выдуманных болезней.

В Москве Измайловский районный суд огласил приговор в отношении 24-летнего жителя Тульской области Руслана Г. Мужчина обвинялся в краже.

Судом установлено, что 20 апреля 2022 года обвиняемый взял ключи от Renault Logan, принадлежащего его возлюбленной, и передал их товарищу. Заявил тому, что машину надо отогнать в Москву, а в столице сдать в ломбард сабвуфер и два усилителя, которые установлены в автомобиле. После чего попросил отдать ему вырученные деньги, так как техника принадлежит ему. Товарищ, понятия не имевший, что Руслан Г. не имел права распоряжаться имуществом возлюбленной, в этот же день исполнил просьбу друга. Ущерб от его действий составил 15 000 рублей.

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Приговором суда Руслану Г. назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. Кроме этого, он обязан возместить причиненный ущерб — 15 000 рублей.

Напомним, ранее Руслан Г. был осужден за мошенничество. Мужчина выманил у возлюбленной миллионы рублей на лечение выдуманных болезней. В мае этого года ему было назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. 

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