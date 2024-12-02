В Одоевском районе автоледи не удержала иномарку и вылетела в кювет

Авария случилась 29 ноября на 78-м километре автодороги Щекино — Одоев — Арсеньево в Одоевском районе. 50-летняя женщина за рулем Mitsubishi не справилась с управлением.
Машина съехала в кювет и опрокинулась. Женщину с травмами госпитализировали.
Женщину госпитализировали.
Авария случилась 29 ноября на 78-м километре автодороги Щекино — Одоев — Арсеньево в Одоевском районе. 50-летняя женщина за рулем Mitsubishi не справилась с управлением.
Машина съехала в кювет и опрокинулась. Женщину с травмами госпитализировали.
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