В Алексине бездомная собака укусила ребенка: администрация выплатит потерпевшей компенсацию

Алексинский межрайонный суд взыскал c администрации города Алексина компенсацию морального вреда за укус собаки.

Судом установлено, что в ноябре 2023 года на улице Мира бездомная собака укусила пятилетнюю девочку. Инцидент произошел из-за того, что вопреки требованиям законодательства, регламентирующего порядок обращения с животными без владельцев, администрация города не приняла достаточных мер для предотвращения случаев укуса бездомными собаками граждан.

По решению суда в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей.