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В Алексине бездомная собака укусила ребенка: администрация выплатит потерпевшей компенсацию

В Алексине бездомная собака укусила ребенка: администрация выплатит потерпевшей компенсацию

Об этом сообщает областная прокуратура.

Алексинский межрайонный суд взыскал c администрации города Алексина компенсацию морального вреда за укус собаки.

Судом установлено, что в ноябре 2023 года на улице Мира бездомная собака укусила пятилетнюю девочку. Инцидент произошел из-за того, что вопреки требованиям законодательства, регламентирующего порядок обращения с животными без владельцев, администрация города не приняла достаточных мер для предотвращения случаев укуса бездомными собаками граждан.

По решению суда в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей.

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