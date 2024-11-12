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Тулажелдормаш готовится к подписанию договора на 600 миллионов рублей. После его заключения железные дороги Беларуси будут ремонтировать тульской техникой, сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил экономическому блоку в течение месяца доложить о статусе заключения договоров между тульскими и белорусскими предприятиями. А также — организовать в декабре в Туле очное заседание рабочей группы по сотрудничеству при участии военно-промышленного комитета Беларуси.

— Все достигнутые в процессе визитов соглашения должны в короткие сроки воплощаться в конкретные результаты. Месяца более чем достаточно, чтобы начать работу по реализации всех договоренностей, — отметил глава региона.