Школьная столовая из Новомосковска поборется за звание лучшей в России

Фото минобра Тульской области.

7 ноября стартовали финальные испытания Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2024». Финал проходит по 10 ноября в Саранске (Республика Мордовия). В нем участвую 69 команд.

Тульскую область представляет команда гимназии № 13 Новомосковска — победитель регионального этапа в номинации «Лучшая городская школьная столовая».

Как сообщает министерство образования региона, испытания начались с презентации домашнего задания с готовыми блюдами на выставке тематических столов.

Соревнования также будут включать в себя блиц-турнир «Три вопроса родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок». Повара продемонстрируют свое мастерство в приготовлении блюд на конкурсе «Кулинарный поединок».