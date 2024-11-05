В Киреевске осудят пьяного водителя, который хотел подкупить гаишника

Фото Артёма Жильцова

Полицейские отказался от денег, а несостоявшийся взяткодатель был задержан.

В Киреевске следователь местного отдела регионального СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого нетрезвом вождении и подготовке к даче взятки.

По данным пресс-службы ведомства, 14 октября мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, не желая схлопотать уголовную статью за рецидив, предложил сотруднику Госавтоинспекции 16 тысяч рублей.

Правоохранитель отказался от взятки и сообщил о случившемся в органы следствия. Пьяного взяткодателя задержали, его вина полностью доказана. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.