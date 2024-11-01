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В Тульской области объявлена опасность БПЛА

В Тульской области объявлена опасность БПЛА

Об этом сообщает телеграм-канал Министерства по региональной безопасности Тульской области.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщает: На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. 

Будьте бдительны. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.

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