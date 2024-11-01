В Тульской области объявлена опасность БПЛА

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщает: На территории Тульской области опасность атаки БПЛА.
Будьте бдительны. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
Об этом сообщает телеграм-канал Министерства по региональной безопасности Тульской области.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщает: На территории Тульской области опасность атаки БПЛА.
Будьте бдительны. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
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