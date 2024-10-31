Прокуратура возбудила дела на ООО «Новый город» и ООО ИЦ «Промбезопасность»

Прокуратура Привокзального района Тулы с привлечением специалистов Приокского управления Ростехнадзора провела проверку исполнения ООО «Новый город» и ООО ИЦ «Промбезопасность» законодательства об опасных производственных объектах и лицензировании.

В ходе проверки выявлено, что организациями не проведены очередные режимно-наладочные испытания на оборудовании и техническое освидетельствование оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.



Проверяющим не предоставлены нормативно-техническая документация для организации ремонтного производства тепловых энергоустановок, перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельную и тепловые сети, договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте, а также на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами.

Кроме этого, при наличии оснований одна из организаций не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов.



С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла руководителям ООО представления, исполнение требований которых находится на контроле прокуратуры района.



Также в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования тепловых сетей).