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Прокуратура возбудила дела на ООО «Новый город» и ООО ИЦ «Промбезопасность»

Прокуратура возбудила дела на ООО «Новый город» и ООО ИЦ «Промбезопасность»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Привокзального района Тулы с привлечением специалистов Приокского управления Ростехнадзора провела проверку исполнения ООО «Новый город» и ООО ИЦ «Промбезопасность» законодательства об опасных производственных объектах и лицензировании. 

В ходе проверки выявлено, что организациями не проведены очередные режимно-наладочные испытания на оборудовании и техническое освидетельствование оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

Проверяющим не предоставлены нормативно-техническая документация для организации ремонтного производства тепловых энергоустановок, перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельную и тепловые сети, договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте, а также на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами. 

Кроме этого, при наличии оснований одна из организаций не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов. 

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла руководителям ООО представления, исполнение требований которых находится на контроле прокуратуры района.

Также в отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования тепловых сетей).

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