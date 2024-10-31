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Полицейские привлекли к ответственности женщин, устроивших дебош в тульском ТЦ

Полицейские привлекли к ответственности женщин, устроивших дебош в тульском ТЦ

В отношении каждой из них составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Накануне в тульских пабликах появились кадры, снятые в одном из бутиков ТЦ «Гостиный двор». По словам очевидцев, три посетительницы вступили в конфликт с персоналом магазина, повалили стойку с одеждой.

В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что материального ущерба магазин не понёс и заявления от продавцов не поступало. Но поскольку женщины вели себя вызывающе, оскорбляли персонал и других посетителей ТЦ и нарушали общественный порядок, это стало поводом для проверки.

Все три дамы были установлены и доставлены в дежурную часть для разбирательства. В отношении каждой из них был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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Тула

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