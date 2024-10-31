Центробанк нашёл в Тульской области нелегальных кредиторов

Фото Алексея Пирязева

Эксперты предупреждают: сотрудничество с подобными организациями может повлечь за собой серьёзные неприятности.

С января по сентябрь Банк России выявил в регионе пять субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Информация о них направлена в правоохранительные органы для принятия мер.

Компании выдавали займы без соответствующего разрешения, работая под видом ломбардов. Нелегальные кредиторы ведут свою деятельность без лицензии, могут менять условия договора без оснований и предупреждений, а также применять неправомерные методы взыскания задолженности.

Перед тем как начать сотрудничать с финансовой организацией, нужно проверить ее легальность. Это можно сделать с помощью списка «Участников финансового рынка» на сайте Банка России. Важно убедиться, что организации нет в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в него включены 17500 юрлиц.