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Драка на Молодёжном бульваре в Туле: четверых нападавших заключили под стражу

Драка на Молодёжном бульваре в Туле: четверых нападавших заключили под стражу

Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ, ведётся следствие.

Следователем следственного отдела по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» по факту массовой драки на Молодёжном бульваре.

Напомним, 27 октября в Заречье возник конфликт между двумя компаниями, в одной из которых был сотрудник полиции, находящийся не при исполнении служебных обязанностей. Завязалась драка, в ходе которой пострадали три человека. Один из них госпитализирован.

Четверым нападавшим предъявлено обвинение. Публичные извинения не помогли - все четверо заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Место
ТулаМолодёжный бульвар

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