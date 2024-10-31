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Калужанка привезла в Тулу боевую гранату: суд огласил приговор

Калужанка привезла в Тулу боевую гранату: суд огласил приговор

Дело рассматривал Советский районный суд.

В Туле 58-летняя жительница Калуги Светлана М. признана виновной в перевозке и хранении взрывных устройств.

Судом установлено, что ранее судимая обвиняемая нашла на улице в Калуге гранату «Ф-1». По какой-то причине женщина решила не расставаться с находкой и хранить её в своей спортивной сумке. 24 июня обвиняемую задержали в Туле по подозрению в краже и при досмотре обнаружили гранату.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

 

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