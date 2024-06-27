В Туле задержали 58-летнюю калужанку с боевой гранатой

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У женщины уже есть судимость, поэтому на время следствия её отправили в СИЗО.

В понедельник, 24 июня, в дежурную часть отдела полиции «Советский» УМВД России по Туле доставили 58-летнюю жительницу Калуги. По данным Myslo, женщину задержали по подозрению в совершении кражи в одном из магазинов оружейной столицы.

При личном досмотре в спортивной сумке задержанной была обнаружена боевая наступательная граната «Ф-1». Ранее судимой гостье города предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывных устройств. Учитывая наличие судимости и иногороднюю прописку, суд заключил женщину под стражу.