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Массовая драка на Молодежном бульваре: задержанные цыгане извинились на видео
Кадр из видео.

Массовая драка на Молодежном бульваре: задержанные цыгане извинились на видео

Они заявили, что больше такого не повторится.

Задержанные цыгане извинились за массовую драку на Молодежном бульваре. Видео опубликовано в телеграм-канале «Тула. Экстремизм». Представители цыганского этноса принесли извинения перед сотрудниками полиции и «всеми жителями города-героя». Мужчины заверили, что «впредь такого больше не повторится».

Также, как сообщается в паблике, на одного из задержанных составили административный протокол за размещение в соцсетях экстремистской символики.

 

Напомним, происшествие случилось 27 октября. В массовой драке серьёзно пострадал сотрудник полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В отдел полиции «Зареченский» для проверки на причастность к данному инциденту были доставлены четыре представителя цыганского этноса в возрасте от 12 до 19 лет. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.

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