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Жительница Алексина пыталась выгородить любителя пьяной езды и получила штраф

Жительница Алексина пыталась выгородить любителя пьяной езды и получила штраф

Женщину признали виновной в даче ложных показаний.

В Алексине 42-летняя местная жительница признана виновной в даче заведомо ложных показаний, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что женщина пыталась выгородить пьяного знакомого: мужчина скрылся от сотрудников ГАИ в сентябре 2023 года, управляя автомобилем «ВАЗ-2114». Позже мужчину задержали и возбудили дело. Обвиняемая, которая проходила свидетелем, заявляла, что это она была за рулём «ВАЗа» и что её знакомый ни в чем не виноват.

Этот фокус не прошел и суд сначала признал её товарища виновным в пьяной езде, а чуть позже назначил лжесвидетельнице штраф в 40 000 рублей за дачу ложных показаний.

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