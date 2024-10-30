Банки, МФО и страховщиков обязали отвечать на жалобы туляков

С января по сентябрь 2024 года жители Тульской области направили в Банк России 1406 обращений.

В адрес банков поступило 755 жалоб (снижение на 3,5%). Туляков беспокоили трудности с погашением кредитов, оформлением кредитных каникул, работа банкоматов и пр. При этом количество жалоб на мошенничество выросло на треть – до 99 заявлений.

Почти в два раза снизилось число обращений, связанных с деятельностью микрофинансовых организаций (до 168). Часть жалоб пришлась на непредоставление ответов на запросы. C июля на финансовом рынке начали действовать новые правила общения с клиентами. В ответ на претензию финансовая организация обязана ответить в течение 15 рабочих дней. Если компании понадобятся дополнительные документы или информация, максимальный срок на ответ может увеличиться до 25 рабочих дней, уточнили в тульском отделении Банка России.

На четверть сократилось число жалоб на страховые компании (до 130). В основном это произошло за счет снижения количества однотипных заявлений относительно неверного применения коэффициента бонус-малус, не имеющих основания для пересмотра.

Если вы столкнулись с нарушением прав на финансовом рынке, вы можете обратиться с жалобой в Банк России. Задать вопрос о финансовых продуктах и услугах, узнать новости из мира финансов можно в мобильном приложении «ЦБ онлайн».