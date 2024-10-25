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В Туле осудили двух иностранцев за подкуп сотрудника ГИБДД
Фото: ru.freepik.com.

В Туле осудили двух иностранцев за подкуп сотрудника ГИБДД

Нарушители получили по 4 года колонии.

В июле граждане Республики Узбекистан катались на каршеринговом автомобиле по поселку Скуратово. Кроме того, когда мужчин остановили сотрудники ГИБДД, выяснилось, что нарушители были пьяны. 

Чтобы их не привлекли к ответственности, иностранцы предложили автоинспектору 10 тысяч рублей. Однако последний от взятки отказался. 

— Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в региональной прокуратуре. 

Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 12:01 −1
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