В Туле осудили двух иностранцев за подкуп сотрудника ГИБДД

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В июле граждане Республики Узбекистан катались на каршеринговом автомобиле по поселку Скуратово. Кроме того, когда мужчин остановили сотрудники ГИБДД, выяснилось, что нарушители были пьяны.

Чтобы их не привлекли к ответственности, иностранцы предложили автоинспектору 10 тысяч рублей. Однако последний от взятки отказался.

— Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.