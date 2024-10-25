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Илья Беспалов обещал приз за лучшую идею благоустройства территории внутри разворотного кольца на улице Мосина

Илья Беспалов обещал приз за лучшую идею благоустройства территории внутри разворотного кольца на улице Мосина

Сделать из этой территории площадку для массовых мероприятий не получится, поэтому нужно покреативить!

Глава администрации Тулы Илья Беспалов предложил жителям города придумать варианты благоустройства площадки внутри разворотного кольца на улице Мосина. 

— Там сейчас посажена газонная трава, будет установлен флагшток с триколором. А что еще там можно сделать — предлагаю жителям высказать свои пожелания о том, что уместно там разместить, — сказал сити-менеджер во время прямого эфира, который состоялся 24 октября в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Идеи Илья Беспалов предложил писать в комментариях группы администрации:

— Идеи, которые понравятся, постараемся воплотить. А автору лучшей вручу приз лично от себя.

Он добавил, что в связи с особенностями расположения сделать из этой территории площадку для каких-либо массовых мероприятий не получится.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:30 +1
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разворотное кольцоприз
Люди
Илья Беспалов
Место
ТулаТульская область
 

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