Почти 400 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

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Специалисты называют эпидемиологическую ситуацию по гриппу в регионе благополучной.

В регионе продолжается иммунизация против гриппа с использованием взрослых вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» и препаратов «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» для иммунизации детей и беременных женщин.

За счет средств областного бюджета дополнительно закуплена вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации взрослого населения. Прививку сделали 392165 человек, 101573 из них – дети.

Тульский Роспотребнадзор напоминает: оптимальный срок вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная, отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.