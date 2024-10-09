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В Новомосковске легковушка улетела в кювет: водитель погиб
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Новомосковске легковушка улетела в кювет: водитель погиб

Инцидент произошел в деревне Маклец.

За сутки в Тульской области спасатели регионального МЧС не зарегистрировали техногенных пожаров, однако выезжали на ликвидацию последствий трех ДТП.

В деревне Маклец в Новомосковске легковой автомобиль вылетел в кювет. Сотрудники спасательного ведомства вытащили из авто погибшего водителя.

На 299 км трассы «М-4» грузовой автомобиль совершил наезд не препятствие. Пострадал 1 человек. Спасатели МЧС России отключали АКБ.

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В Туле на улице Советской столкнулись два автомобиля. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС России отключали АКБ.

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Автор:
сегодня, в 09:25 +1
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