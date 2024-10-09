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Тульским военнослужащим передали новую партию техники и оборудования
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским военнослужащим передали новую партию техники и оборудования

Им направлено более 30 тонн груза.

Военнослужащим было передано около 100 наименований, в их числе автомобили, мотоциклы, автоприцепы, запчасти, радиостанции, пиломатериалы, спортивный инвентарь, обмундирование, продукты питания, а также имущество, необходимое для обустройства быта в полевых условиях.

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Помощь в формировании груза оказали социальные партнеры и неравнодушные жители.

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Глава региона и правительство Тульской области с самого начала специальной военной операции уделяют особое внимание поддержке военных. Регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат туляки. По их заявкам в зону боевых действий направляется необходимая техника, оборудование и снаряжение. 

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