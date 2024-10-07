Мошенники стали представляться помощниками судей

Жулики освоили новую схему обмана и получают доступ к страницам на Госуслугах под предлогом отправки судебных документов.

На территории Российской Федерации зафиксированы факты поступления гражданам, участвующим в судебных процессах, звонков от неизвестных лиц, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Мошенники представляются сотрудниками судов. В разговоре они сообщают, что судебное заседание, назначенное на ближайшие дни, перенесено. Для ознакомления с более подробной информацией о дате следующего заседания предлагают ознакомиться по отправленной в смс-сообщении ссылке.



Злоумышленники также просят перейти по указанной ими ссылке на сетевые интернет-ресурсы или предоставить данные доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги» для получения судебной повестки или подписания судебных документов.



Обратите внимание, судьи и работники аппарата суда никогда: