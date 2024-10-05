Кимовчанка вместе с сожителем украла у матери все сбережения. Потерпевшая заявила о преступлении спустя три года

В Кимовске полицейские задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка заявила, что в 2021 году её дочь вместе с сожителем украли у нее банковскую карту. Чуть позже воришки сняли с карты все сбережения женщины — 400 000 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Подозреваемые не отпирались и моментально признали вину. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».