Тулякам напомнили, как избежать ОРВИ

ОРВИ вызывается вирусами и может проявляться в виде насморка, кашля, боли в горле и других симптомов, напомнили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Рекомендации, которые стоит соблюдать:

Гигиена рук. Регулярное мытьё рук с мылом помогает предотвратить распространение вирусов. Это особенно важно после посещения общественных мест, контакта с больными людьми или использования общественного транспорта.

Избегание контакта с больными людьми. Если вы знаете, что кто-то из ваших близких болен ОРВИ, старайтесь избегать близкого контакта с ним. Вирусы передаются воздушно-капельным путём, поэтому даже простое нахождение рядом с больным человеком может увеличить риск заражения.

Правильное питание и здоровый образ жизни. Укрепление иммунной системы с помощью здорового питания, богатого витаминами и минералами, а также регулярные физические упражнения могут помочь организму лучше справляться с инфекциями.

Вакцинация. Вакцинация против гриппа является одним из наиболее эффективных способов профилактики ОРВИ. Вакцины помогают создать иммунитет к определённым штаммам вируса гриппа, снижая риск заболевания.

Проветривание помещений. Регулярное проветривание помещений помогает уменьшить концентрацию вирусов в воздухе. Это особенно важно в периоды повышенной заболеваемости ОРВИ.





Рекомендации, которые не стоит соблюдать:

Использование антибиотиков. Антибиотики действуют только против бактерий, а не вирусов. Их приём при ОРВИ не только не поможет, но и может вызвать побочные эффекты.

Употребление большого количества витамина C. Хотя витамин C играет важную роль в поддержании здоровья, его избыток не поможет предотвратить ОРВИ. Лучше получать витамины и минералы из сбалансированного рациона.

Самолечение. Не стоит заниматься самолечением ОРВИ. Если у вас есть симптомы заболевания, лучше обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи.