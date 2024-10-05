«Академия Михайлова» дважды обыграла «Локо»

3 октября «Академия Михайлова» провела второй матч с «Локо» в Туле.

На эту игру тренерский штаб сделал одно изменение в составе. Вместо Ярослава Стеценко на лед вышел Александр Андреяшин, который до этого выступал за «Академию Михайлова-Юниор».

Счёт открыло «Локо» на второй минуте встречи, но туляки нашли ответ быстро. Туляки побежали в контратаку, Данила Булатов сделал передачу на Яромира Ермакова, который отправил шайбу под перекладину.

Гости играли активно и смогли вырваться вперёд, коллективы ушли на перерыв со счётом 2:1.

Вторая двадцатиминутка была богатой на шайбы и удаления. Пять голов увидели зрители за этот отрезок времени. У «Академии Михайлова» отличились Данила Булатов и дважды Кирилл Колыхалов.

Самым напряженным оказался третий период. Подопечные Ирека Галявиева несколько раз играли в меньшинстве, а в одном из эпизодов «Локо» заменило вратаря на шестого полевого при отложенном штрафе. В этот момент тульские хоккеисты были заперты в зоне и приложили много сил, чтобы не позволить сопернику выйти вперёд.

Все решил Яромир Ермаков, который за две минуты до финальной сирены «прошил» вратаря ярославцев и принес победу команде — 5:4.



В первой игре «Академия Михайлова» разгромила «Локо» со счётом 6:2.

Следующие игры пройдут в Череповце. 6 и 7 октября «Академия Михайлова» встретится с «Алмазом».

Статистика матча: Броски: 51-90; Броски в створ: 26-39; Голы: 5-4;

Вбрасывания: 23-38; Блокированные броски: 28-13; Силовые приемы: 6-6; Отборы: 2-4; Потери: 0-0; Перехваты: 11-9; Время в атаке: -; Штраф: 14-10

Голы матча:

0:1 — 01:42 — Кирилл Емельянов (Максим Мануилов, Михаил Ахметшин)

1:1 — 03:18 — Яромир Ермаков (Данила Булатов, Матвей Брынцев)

1:2 — 10:29 — Роман Лутцев (Вадим Дудоров)

2:2 (бол) — 22:04 — Данила Булатов (Яромир Ермаков)

3:2 (бол) — 22:04 — Кирилл Колыхалов (Герман Шуленин, Михаил Лисенков)

3:3 — 25:40 — Лутцев Роман (Роман Максимов, Иван Лузин)

3:4 (бол) — 31:53 — Леонид Сокол (Сергей Жуков, Леонид Зилев)

4:4 — 32:17 — Кирилл Колыхалов (Всеволод Шарапов)

5:4 — 58:02 — Яромир Ермаков (Михаил Лисенков, Роман Кожаров)

