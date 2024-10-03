  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Прокуратура нашла нарушения в Веневском психоневрологическом интернате - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Прокуратура нашла нарушения в Веневском психоневрологическом интернате
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура нашла нарушения в Веневском психоневрологическом интернате

Руководитель учреждения получил представление.

Сотрудники прокуратуры нагрянули с проверкой в Веневский психоневрологический интернат. Специалисты нашли множество нарушений.

В подвале хранили горючие материалы, были обнаружены неисправности системы автоматической пожарной сигнализации, не было достаточного количества огнетушителей.

Кроме того, имелись повреждения внутренней отделки помещений, в жилых комнатах не было достаточного количества тумбочек.

— В целях соблюдения прав 106 инвалидов, проживающих интернате, прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:16 0
Другие статьи по темам
Место
Венев
Прочее
Пансионатнарушенияпрокуратура Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть
Билайн развернул VoWIFI на всю федеральную сеть
Модернизация на предприятии «Оргсинтез» продолжается
Модернизация на предприятии «Оргсинтез» продолжается
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.