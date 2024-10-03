Прокуратура нашла нарушения в Веневском психоневрологическом интернате

Фото прокуратуры Тульской области.

Сотрудники прокуратуры нагрянули с проверкой в Веневский психоневрологический интернат. Специалисты нашли множество нарушений.

В подвале хранили горючие материалы, были обнаружены неисправности системы автоматической пожарной сигнализации, не было достаточного количества огнетушителей.

Кроме того, имелись повреждения внутренней отделки помещений, в жилых комнатах не было достаточного количества тумбочек.

— В целях соблюдения прав 106 инвалидов, проживающих интернате, прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.