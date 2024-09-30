Фото из телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

В Новомосковске силовики нагрянули с рейдом в кафе «Жара». В результате проверки задержали пять нелегалов, трое из них были под наркотиками.

Возле кафе поймали пьяного мигранта из Узбекистана, в ходе дальнейшей проверки оказалось, что он числится на родине в федеральном розыске.

— Решив испытать колесо удачи на максимум, отдельный сверхразум записал видео, как забивает «косячок» возле полицейской машины и матерится в сторону сотрудников правоохранительных органов. Совсем скоро данный индивид уже говорил не так смело. Впрочем, он уже получил 10 суток на «подумать», — сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».