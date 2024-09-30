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В Новомосковске силовики нагрянули с рейдом в кафе «Жара» 
Фото из телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

В Новомосковске силовики нагрянули с рейдом в кафе «Жара» 

Правоохранители задержали пять нелегалов.

В Новомосковске силовики нагрянули с рейдом в кафе «Жара». В результате проверки задержали пять нелегалов, трое из них были под наркотиками. 

Возле кафе поймали пьяного мигранта из Узбекистана, в ходе дальнейшей проверки оказалось, что он числится на родине в федеральном розыске.

— Решив испытать колесо удачи на максимум, отдельный сверхразум записал видео, как забивает «косячок» возле полицейской машины и матерится в сторону сотрудников правоохранительных органов. Совсем скоро данный индивид уже говорил не так смело. Впрочем, он уже получил 10 суток на «подумать», — сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм». 

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Автор:
сегодня, в 10:31 −1
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