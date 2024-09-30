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Дмитрий Миляев подписал указ о призыве на военную службу
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Дмитрий Миляев подписал указ о призыве на военную службу

Период осеннего призыва – с 1 октября до 31 декабря 2024 года.

Губернатор Тульской области подписал указ о подготовке и проведении призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Документ определяет состав призывных комиссий — областной, районных и городских. Минздраву поручено привлечь для медосмотра призывников врачей и другой медперсонал. Военному комиссару Тульской области — организовать работу сборного пункта. Руководителю регионального УМВД — выделить патруль для охраны правопорядка. А главам муниципалитетов губернатор поручил провести социально-патриотическую акцию «День призывника» и торжественные проводы срочников в Вооруженные силы РФ.

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сегодня, в 10:41 −1
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