Дмитрий Миляев подписал указ о призыве на военную службу

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Период осеннего призыва – с 1 октября до 31 декабря 2024 года.

Губернатор Тульской области подписал указ о подготовке и проведении призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Документ определяет состав призывных комиссий — областной, районных и городских. Минздраву поручено привлечь для медосмотра призывников врачей и другой медперсонал. Военному комиссару Тульской области — организовать работу сборного пункта. Руководителю регионального УМВД — выделить патруль для охраны правопорядка. А главам муниципалитетов губернатор поручил провести социально-патриотическую акцию «День призывника» и торжественные проводы срочников в Вооруженные силы РФ.