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Полицейские задержали голого мужчину, который прогуливался по улице Металлургов

Полицейские задержали голого мужчину, который прогуливался по улице Металлургов

Гражданина увезли в наркодиспансер.

В Туле сотрудники полиции задержали мужчину, который голым прогуливался по улице Металлургов. По словам очевидцев, туляк находился в состоянии наркотического опьянения.

После задержания гражданина увезли в наркодиспансер для медосвидетельствования.

 

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