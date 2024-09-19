В Алексине двое работников склада украли смесители и пауэрбанки

В Алексине сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился представитель крупного маркетплейса. Мужчина заявил, что из подсобного помещения склада украли два смесителя и два пауэрбанка. Ущерб от кражи составил 34 250 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки раскрыли дело. Подозреваемыми оказались 44-летний и 52-летний работники склада.

Мужчины признались в содеянном и вернули похищенное. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.