Экзотариум приглашает всех желающих принять участие в фотовыставке «Дикая Тула»

Тульский экзотариум приглашает всех желающих принять участие в ежегодной фотовыставке «Дикая Тула». Она откроется 12 октября по адресу: ул. Октябрьская, 26.
Возраст участников не ограничен. К участию приглашаются профессиональные фотографы-анималисты и любители. Лучшие работы будут представлены на выставке, а все приславшие фотографии получат электронное свидетельство участника.
— Встретить представителей дикой природы даже в городе довольно просто — достаточно внимательно осмотреться. Кто-то помогает нам бороться с вредителями, кто-то опыляет растения или участвует в борьбе с пищевыми отходами. У каждого «дикого соседа» своя важная роль. Осваивая городские джунгли, они превращают места обитания человека в более сбалансированную экосистему, — говорят сотрудники экзотариума.
Условия конкурса:
- Принимаются фотографии только диких видов животных (как позвоночных, так и беспозвоночных): насекомых и пауков, рыб и лягушек, жаб и тритонов, ящериц и многоножек, черепах и змей, птиц и зверей. Фотографии домашних животных, а также диких животных, живущих в неволе (дома, в зоопарках, зооуголках) рассматриваться не будут.
- Место съемки ограничено Тулой (без Новой Тулы).
- Принимаются фотографии, снятые в 2024 году.
- Каждую фотографию необходимо сопроводить пояснительной запиской с данными: место и дата съёмки; автор снимка; желательно указать вид животного, если он известен автору.
- Принимаются фотографии неустановленных видов животных. Виды животных на всех присланных фотографиях будут определены специалистами.
- Фотографии принимаются в электронном виде на почту: [email protected]. В теме письма указать «Дикая Тула».
- Принимаются снимки хорошего качества (размер фотографии по короткой стороне не менее 1000 пикселей, вес — не менее 1Мб) в формате JPEG.
- Фотография не должна быть обработана в фоторедакторе, чтобы сохранились естественные цвета.
- Фотографии принимаются до 1 октября 2024 года.
- Количество присланных фотографий от одного автора не ограничено.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из сети Интернет, нарушающие авторские права, не соответствующие теме.
- Присылая свои фотографии, вы даете согласие на обработку предоставленных персональных данных.