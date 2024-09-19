Экзотариум приглашает всех желающих принять участие в фотовыставке «Дикая Тула»

Тульский экзотариум приглашает всех желающих принять участие в ежегодной фотовыставке «Дикая Тула». Она откроется 12 октября по адресу: ул. Октябрьская, 26.

Возраст участников не ограничен. К участию приглашаются профессиональные фотографы-анималисты и любители. Лучшие работы будут представлены на выставке, а все приславшие фотографии получат электронное свидетельство участника.

— Встретить представителей дикой природы даже в городе довольно просто — достаточно внимательно осмотреться. Кто-то помогает нам бороться с вредителями, кто-то опыляет растения или участвует в борьбе с пищевыми отходами. У каждого «дикого соседа» своя важная роль. Осваивая городские джунгли, они превращают места обитания человека в более сбалансированную экосистему, — говорят сотрудники экзотариума.

Условия конкурса: