  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Экзотариум приглашает всех желающих принять участие в фотовыставке «Дикая Тула» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Экзотариум приглашает всех желающих принять участие в фотовыставке «Дикая Тула»

Экзотариум приглашает всех желающих принять участие в фотовыставке «Дикая Тула»

Принимаются фотографии только диких видов животных.

Тульский экзотариум приглашает всех желающих принять участие в ежегодной фотовыставке «Дикая Тула». Она откроется 12 октября по адресу: ул. Октябрьская, 26.

Возраст участников не ограничен. К участию приглашаются профессиональные фотографы-анималисты и любители. Лучшие работы будут представлены на выставке, а все приславшие фотографии получат электронное свидетельство участника.

— Встретить представителей дикой природы даже в городе довольно просто — достаточно внимательно осмотреться. Кто-то помогает нам бороться с вредителями, кто-то опыляет растения или участвует в борьбе с пищевыми отходами. У каждого «дикого соседа» своя важная роль. Осваивая городские джунгли, они превращают места обитания человека в более сбалансированную экосистему, — говорят сотрудники экзотариума.

Условия конкурса:

  • Принимаются фотографии только диких видов животных (как позвоночных, так и беспозвоночных): насекомых и пауков, рыб и лягушек, жаб и тритонов, ящериц и многоножек, черепах и змей, птиц и зверей. Фотографии домашних животных, а также диких животных, живущих в неволе (дома, в зоопарках, зооуголках) рассматриваться не будут.
  • Место съемки ограничено Тулой (без Новой Тулы).
  • Принимаются фотографии, снятые в 2024 году.
  • Каждую фотографию необходимо сопроводить пояснительной запиской с данными: место и дата съёмки; автор снимка; желательно указать вид животного, если он известен автору.
  • Принимаются фотографии неустановленных видов животных. Виды животных на всех присланных фотографиях будут определены специалистами.
  • Фотографии принимаются в электронном виде на почту: [email protected]. В теме письма указать «Дикая Тула».
  • Принимаются снимки хорошего качества (размер фотографии по короткой стороне не менее 1000 пикселей, вес — не менее 1Мб) в формате JPEG.
  • Фотография не должна быть обработана в фоторедакторе, чтобы сохранились естественные цвета.
  • Фотографии принимаются до 1 октября 2024 года.
  • Количество присланных фотографий от одного автора не ограничено.
  • Не допускаются к участию фотографии, загруженные из сети Интернет, нарушающие авторские права, не соответствующие теме.
  • Присылая свои фотографии, вы даете согласие на обработку предоставленных персональных данных.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
тульский экзотариумфотовыставка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель пролетел перекресток по встречке и на красный
В Туле водитель пролетел перекресток по встречке и на красный
Полицейские задержали голого мужчину, который прогуливался по улице Металлургов
Полицейские задержали голого мужчину, который прогуливался по улице Металлургов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.