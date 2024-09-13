Медики из тульской частной клиники «покупали» своим клиентам инвалидность

Фото: СУ СК России по Тульской области

Сотрудниками тульского СУ СК России по материалам регионального Управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении главврача центра восстановительной медицины и врача-невролога. Они подозреваются в коммерческом подкупе. Также по подозрению в получении взятки силовиками задержан руководитель бюро медико-социальной экспертизы.

По данным пресс-службы СУ СК России по Тульской области, с февраля по сентябрь главный врач центра восстановительной медицины ООО «Феникс» вместе со своим подчинённым получали вознаграждение за внесение в направления на медико-социальную экспертизу сведений о необходимости установления группы инвалидности по фиктивным основаниям.

Часть денег они передавали руководителю бюро медико-социальной экспертизы за незаконное установление группы инвалидности.

Все участники преступной схемы задержаны, на их рабочих местах, а также по месту жительства, проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.