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Медики из тульской частной клиники «покупали» своим клиентам инвалидность
Фото: СУ СК России по Тульской области

Медики из тульской частной клиники «покупали» своим клиентам инвалидность

Следователями регионального СУ СК России и сотрудниками тульского УФСБ задержаны три человека.

Сотрудниками тульского СУ СК России по материалам регионального Управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении главврача центра восстановительной медицины и врача-невролога. Они подозреваются в коммерческом подкупе. Также по подозрению в получении взятки силовиками задержан руководитель бюро медико-социальной экспертизы.

По данным пресс-службы СУ СК России по Тульской области, с февраля по сентябрь главный врач центра восстановительной медицины ООО «Феникс» вместе со своим подчинённым получали вознаграждение за внесение в направления на медико-социальную экспертизу сведений о необходимости установления группы инвалидности по фиктивным основаниям. 

Часть денег они передавали руководителю бюро медико-социальной экспертизы за незаконное установление группы инвалидности.

Все участники преступной схемы задержаны, на их рабочих местах, а также по месту жительства, проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

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