Житель Дубны отправился в колонию за создание нарколаборатории и производство более 100 кг запрещенных веществ

35-летнмй житель Дубны признан виновным в незаконном производстве наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Помимо этого он незаконно носил огнестрельное оружие и боеприпасов к нему, а также приобрел и хранил взрывное устройство.

С декабря 2022 года по сентябрь 2023 года, мужчина, являясь членом организованной преступной группы, выполняя указание ее организатора, приобрел жилой дом с земельными участками и хозяйственными постройками и оборудовал там лабораторию для производства наркотических средств. В ней он произвел свыше 100 кг наркотиков, изъятых правоохранительными органами.

Кроме того, при задержании у подсудимого были обнаружены пистолет и семь патронов к нему, а при осмотре лаборатории – ручная граната.

С учетом позиции прокурора суд приговорил подсудимого к 19,5 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей.