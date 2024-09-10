Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали «мегаавтохама»

Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле проведено административное расследование по нашей публикации «В Туле встретили «мегаавтохама»».
«5 сентября на ул. Доктора Гумилевской города Тулы водитель автомобиля DAF осуществил выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении виновника составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По результату рассмотрения вынесено постановление об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей», — сообщили в УГИБДД.
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
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