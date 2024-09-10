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Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали «мегаавтохама»

Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали «мегаавтохама»

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось встретиться с представителями закона.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле проведено административное расследование по нашей публикации «В Туле встретили «мегаавтохама»».

«5 сентября на ул. Доктора Гумилевской города Тулы водитель автомобиля DAF осуществил выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении виновника составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По результату рассмотрения вынесено постановление об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей», — сообщили в УГИБДД.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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