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В Туле заключенному в СИЗО пытались передать спрятанные в кроссовках наркотики
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В Туле заключенному в СИЗО пытались передать спрятанные в кроссовках наркотики

«Курьера» передали полиции.

В Туле 29-летний житель Заокского района пытался передать в СИЗО-1 наркотики. Запрещенные вещества были обнаружены в передаче на имя обвиняемого в грабеже 28-летнего М. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что передача предназначалась другому заключенному — обвиняемому в грабеже и краже гражданину Р. Указанные мужчины сидят в одной камере. 

Гражданин М. пояснил, что в начале августа 2024 года его сосед Р. попросил у него данные, чтобы сделать на них продуктовую передачу. О том, что в ней могут быть наркотики, он не знал.

Неизвестные вещества белого цвета в двух полимерных свертках были обнаружены под стельками кроссовок сотрудниками СИЗО-1 при досмотре передачи.

В результате экспертизы установлено, что там содержалась смесь наркотических веществ — эфедрона и его производных весом 0,51 и 0, 44 г.

По данному факту проводится проверка, устанавливается круг лиц из числа содержащихся в СИЗО-1 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, возможно причастных к данному происшествию.

— К лицам, причастным к данному происшествию, будут применены меры дисциплинарного воздействия в виде водворения в карцер и постановки на профилактический учет, как склонных к употреблению и приобретению наркотических веществ, — сообщили в ведомстве.

«Курьер» предан сотрудникам ОКОН УМВД России по г. Туле для дальнейшего разбирательства и привлечения к установленной законом ответственности.

Руководство УФСИН России по Тульской области обращает особое внимание граждан, что нельзя принимать от незнакомых лиц продукты питания, вещества, одежду или иные предметы, предназначенные для передачи в места лишения свободы.

При посещении учреждений уголовно-исполнительной системы убедитесь, что среди ваших личных вещей нет ничего запрещенного. 

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