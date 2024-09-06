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Все, что нужно знать о выборах в Тульской области

Все, что нужно знать о выборах в Тульской области

С 6 по 8 сентября в Тульской области проходят досрочные выборы Губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы.

Также выборы представительных органов еще в 9 муниципалитетах.

 

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов открыл работу пресс-центра еще в пятницу утром.

Организацией и проведением выборов в Тульской области занимаются 29 территориальных избирательных комиссий и 1057 участковых. В работе комиссий всех уровней задействовано почти 11 тысяч человек.

Павел Веселов

Павел Веселов

— Сегодня ровно в 8.00 в Тульской области открылись 1057 постоянных избирательных участков. Голосование продлится 3 дня — 6, 7 и 8 сентября. В последний день на территории нашего региона также будут работать 9 временных избирательных участков, расположенных в стационарах медицинских учреждений, в учреждениях УФСИН и СИЗО.

Павел Веселов отметил, что впервые избирательная комиссия Тульской области образовала избирательные участки за пределами региона. Председатель избирательной комиссии подчеркнул, что особенно важно помочь тульским бойцам принять участие в выборах: с 28 августа по 3 сентября проходило голосование на 2 экстерриториальных избирательных участках в ЛНР и Запорожской области, где голосовали наши земляки — военнослужащие, проходящие службу в зоне СВО. Они будут учтены при подведении результатов выборов 8 сентября.

Тринадцатый год подряд на выборах в Тульской области работают именные и тематические избирательные участки, посвященные тульским брендам, известным людям и местам. Один из последних именных избирательных участков, созданный на мартовских выборах Президента по инициативе КБП, носит имя конструктора Аркадия Георгиевича Шипунова. К единому дню голосования 2024 года в регионе появились два новых тематических участка. Один из них, посвященный России, в г. Донском. Второй — в Заокском районе. Он посвящен писателю, философу, ученому, агроному Андрею Тимофеевичу Болотову.

Всего в выборах принимают участие 800 кандидатов

На пост главы региона претендуют 5 кандидатов. Все они — представители политических партий:

  • Балберов Александр Александрович (ЛДПР),
  • Гребенщиков Сергей Валерьевич («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»),
  • Илюхин Денис Витальевич (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ),
  • Лебедев Алексей Александрович (КПРФ),
  • Миляев Дмитрий Вячеславович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

В выборах депутатов Тульской областной Думы принимают участие 366 кандидатов. Мандатов в ТОД 36 — соответственно конкурс на место составляет больше 10 человек. На места в региональном парламенте претендуют 7 партий.

В выборах депутатов Тульской городской Думы принимают участие 235 кандидатов. Мандатов в ТГД 35 — соответственно около 7 кандидатов на 1 мандат. Это представители 8 политических партий и 1 кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

В выборах представительных органов еще 9 муниципальных образований принимают участие 194 кандидата. В которых в результате голосования будет распределено 117 мандатов. Это представители партий 6 партий и самовыдвиженцы.

Избиратели, которые по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) не смогут прийти на избирательные участки, смогут проголосовать на дому. Для этого необходимо в срок до 14-00 8 сентября обратиться в УИК — в том числе, через третьих лиц.

По словам Павла Веселова, на сегодняшний день 62 889 избирателей подали заявления о голосовании на дому, а уже воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» более 17 тысяч избирателей.

За выборами в Тульской области будут следить почти три тысячи избирателей

Своих наблюдателей направили кандидаты (386 человек), принимающие участие в выборах, политические партии, выдвинувшие кандидатов (2510 человек), а также наблюдатели от Общественной палаты региона (597 человек).

Кроме того, для работы на избирательных участках в избирательной комиссии Тульской области аккредитован 181 представитель средств массовой информации.

Также в Тульской области на 561 УИК установлено видеонаблюдение:

Павел Веселов

Павел Веселов

— На выборах, которые сегодня начались в Тульской области, в течение всех 3 дней голосования в круглосуточном режиме будет осуществляться видеонаблюдение на 561 УИК Тульской области. На таких участках смогут проголосовать 78% избирателей.

На таком же количестве избирательных участков видеокамеры были установлены на выборах Президента в марте этого года. В этот раз записи ведут видеорегистраторы.

В зоне видимости видеооборудования находится как помещение для голосования в целом, так и места выдачи избирателям бюллетеней, ящики для голосования, места перемещения бюллетеней проголосовавших избирателей из ящиков в сейф-пакеты — эта процедура будет проводиться по окончании первых двух дней голосования для сохранности бюллетеней. Сейф, где после 6 и 7 сентября будут храниться сейф-пакеты с бюллетенями уже проголосовавших избирателей, также в поле видимости регистраторов. 8 сентября после закрытия избирательных участков будет вестись видеозапись подсчета голосов и составления итогового протокола об итогах голосования.

Павел Веселов

Павел Веселов

— Стартовавшие сегодня в нашем регионе выборы в своем роде уникальны. Впервые в Тульской области одновременно выбирают Губернатора и депутатов Тульской областной Думы. Я думаю, что каждый избиратель понимает особую значимость этого единого дня голосования. 6, 7 и 8 сентября решается — как будет жить и развиваться тульский регион в ближайшие пять лет.

Поэтому призываю избирателей найти в один из трех дней свободное время и прийти на избирательный участок.

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