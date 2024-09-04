Петербуржец пытался сбыть в Туле крупную партию кокаина: суд огласил приговор

В Туле 31-летний житель Санкт-Петербурга признан виновным в покушении на незаконных сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 5 февраля обвиняемый забрал из тайника в Москве 70 свертков с кокаином, а затем уехал в Тулу, где планировал сбыть наркотики. Мужчину в этот же день задержали правоохранители: из незаконного оборота изъято 60,52 г наркотических средств.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.