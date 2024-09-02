  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Похищено 500 млн рублей: в суд передано дело финдиректора и заместителя главбуха Тульской фармацевтической фабрики - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Похищено 500 млн рублей: в суд передано дело финдиректора и заместителя главбуха Тульской фармацевтической фабрики

Похищено 500 млн рублей: в суд передано дело финдиректора и заместителя главбуха Тульской фармацевтической фабрики

Первое заседание состоится сегодня, 2 сентября.

Бывшие сотрудницы Тульской фармацевтической фабрики Лидия Б. и Виктория Е. обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, бывшие финансовый директор и заместитель главного бухгалтера фармакологического предприятия занимались заполнением чеков на получение наличных средств, необходимых для выплаты заработной платы и возврата имеющихся у предприятия займов. При этом в документах указывались суммы, значительно превышающие необходимый для этих целей объем средств. Используя данные чеки, злоумышленницы получали с расчетных счетов организации деньги, из которой часть, согласно бухгалтерским документам, они вносили в кассу, а остальное присваивали.

Получая незаконный доход на постоянной основе, фигуранты и их родственники стали систематически приобретать дорогостоящие объекты недвижимости, в том числе за пределами Российской Федерации, а также автомобили премиум-класса, одежду известных брендов, бытовую технику. Помимо этого, они много путешествовали.

В прошлом году в ходе проверки бухгалтерского учета выяснилось, что за период с мая 2017 по апрель 2022 года образовалась разница между снятием денежных средств с расчетного счета фармакологического предприятия и их внесением в кассу. Сумма недостачи превысила 500 млн рублей. В ходе обысков по местам проживания женщин изъято более 15 миллионов рублей, 18,5 тысячи долларов США, 5,5 тысячи евро, ювелирные изделия и документы. По ходатайству следователя судом на их имущество наложен арест на сумму более 35 миллионов рублей.

Первое заседание по этому делу состоится сегодня, 2 сентября. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:51 +1
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничествоТулафармацевтическая фабрикауголовное делопервое заседание

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские болельщики смогут задать вопросы волейболисткам «Тулицы»
Тульские болельщики смогут задать вопросы волейболисткам «Тулицы»
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.