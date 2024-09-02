Похищено 500 млн рублей: в суд передано дело финдиректора и заместителя главбуха Тульской фармацевтической фабрики

Бывшие сотрудницы Тульской фармацевтической фабрики Лидия Б. и Виктория Е. обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По версии следствия, бывшие финансовый директор и заместитель главного бухгалтера фармакологического предприятия занимались заполнением чеков на получение наличных средств, необходимых для выплаты заработной платы и возврата имеющихся у предприятия займов. При этом в документах указывались суммы, значительно превышающие необходимый для этих целей объем средств. Используя данные чеки, злоумышленницы получали с расчетных счетов организации деньги, из которой часть, согласно бухгалтерским документам, они вносили в кассу, а остальное присваивали.

Получая незаконный доход на постоянной основе, фигуранты и их родственники стали систематически приобретать дорогостоящие объекты недвижимости, в том числе за пределами Российской Федерации, а также автомобили премиум-класса, одежду известных брендов, бытовую технику. Помимо этого, они много путешествовали.

В прошлом году в ходе проверки бухгалтерского учета выяснилось, что за период с мая 2017 по апрель 2022 года образовалась разница между снятием денежных средств с расчетного счета фармакологического предприятия и их внесением в кассу. Сумма недостачи превысила 500 млн рублей. В ходе обысков по местам проживания женщин изъято более 15 миллионов рублей, 18,5 тысячи долларов США, 5,5 тысячи евро, ювелирные изделия и документы. По ходатайству следователя судом на их имущество наложен арест на сумму более 35 миллионов рублей.

Первое заседание по этому делу состоится сегодня, 2 сентября. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.