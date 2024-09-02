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В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
Фото: ru.freepik.com.

В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком

Инициатива включает в себя повышение такого пособия до 60% от среднего заработка родителя.

Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на рассмотрение в российское правительство проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщают РИА «Новости». 

Проект подразумевает увеличение подобного пособия в размере, равном прожиточному минимуму для детей в регионе, уточнили в ЛДПР. Кроме того, инициатива включает в себя повышение такого пособия до 60% от среднего заработка родителя. Для сравнения, сейчас россиянки могут рассчитывать только на 40 процентов от своего прежнего среднего заработка при выходе в декрет, напомнили депутаты.

Авторы проекта считают, что нынешний размер минимального пособия по уходу за ребенком (9227 рублей) не соответствует уровню прожиточного минимума для детей в ряде российских регионов. Кроме того, подобная сумма, по их мнению, не отвечает реальным потребностям семей. 

Ранее член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина анонсировала повышение ряда пособий в России. Так, она напомнила, что со следующего года в стране поднимут предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 и 68,9 тысячи рублей соответственно. Кроме того, как заверила Стенякина, с 2025 года власти повысят размер выплат по больничному за один день. Этот показатель увеличится более чем вдвое — с 2,7 до 5,7 тысячи рублей.

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Автор:
сегодня, в 11:30 +1
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