Погода в Туле 27 августа: жарко и сухо

Во вторник в Тульской области сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер восточной четверти, до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +26 до +31. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают умеренный восточный ветер.
Во вторник в Тульской области сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер восточной четверти, до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +26 до +31. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
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