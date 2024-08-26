Погода в Туле 27 августа: жарко и сухо

Во вторник в Тульской области сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер восточной четверти, до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +26 до +31. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.