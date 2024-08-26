Синоптик рассказал, когда наступит «бабье лето»

Фото Алексея Пирязева.

Будет несколько волн теплой погоды.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, когда ждать «бабьего лета».

— Оно однозначно будет в сентябре, но насколько высокими будут температуры, пока сложно сказать. От 17 до 22 градусов, — отметил синоптик.

Вероятно, этот период молодого «бабьего лета» будет недолгим — от трех до пяти дней.

— В конце сентября наступит классическое «бабье лето» — будет малооблачно, много солнца, а температура ожидается от 20 градусов и выше, — добавил Ильин.