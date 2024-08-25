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Стрельба в Киреевском районе оказалась несчастным случаем на охоте

Стрельба в Киреевском районе оказалась несчастным случаем на охоте

Полиция проводит проверку.

В УМВД по Тульской области прокомментировали происшествие в Киреевском районе. Напомним, 21 августа на реке Шат около деревни Липня неизвестный произвел выстрел в рыбака. В теле мужчины застряла дробь. О происшествии в соцсетях написал сын пострадавшего.

В полиции сообщили, что такой случай действительно имел место.

- Полиция проводит проверку по данному факту, - заявили в пресс-службе УМВД. - По предварительной информации это несчастный случай на охоте. Стрелявший никуда не скрывался и ничего не отрицал.

Как стало известно Myslo, пострадавший действительно получил ранения дробью, однако госпитализация ему не потребовалась: после обработки ран его отпустили домой.

В УМВД призвали охотников быть осторожными в сезон охоты и соблюдать все меры безопасности при обращении с оружием.

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