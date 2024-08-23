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В Заокском районе прокуратура нашла в селе «зловонную жижу»
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Заокском районе прокуратура нашла в селе «зловонную жижу»

Предприятие нарушило закон о ветеринарии, охране окружающей среды и природопользования.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по факту сообщений жителей Заокского района о «зловонной жиже», которая заливает местное село. 

Оказалось, что предприятие «Раздолье-Агро» нарушило законодательство о ветеринарии, охране окружающей среды и природопользования.

Площадки для хранения побочных продуктов животноводства не соответствовали установленным требованиям, на территории отсутствовало ограждение, отходы животноводства располагались за пределами, биологические отходы перед отправкой на утилизацию хранили дольше положенного.

— В целях устранения выявленных нарушений природоохранной прокуратурой генеральному директору организации внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В отношении должностного лица организации возбудили дела об административных правонарушениях.

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Автор:
сегодня, в 18:24 0
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