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В Туле наркосбытчик предстанет перед судом за организацию закладок

В Туле наркосбытчик предстанет перед судом за организацию закладок

В прокуратуре Советского района Тулы утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя областного центра.

Молодой человек обвиняется за незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

В результате расследования установлено, что в конце апреля текущего года мужчина, вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, по указанию последнего за деньги организовывал на территории Тулы тайники-закладки с гашишом.

Противоправная деятельность наркосбытчика была пресечена сотрудниками полиции 3 мая. Наркотическое средство из организованных злоумышленником тайников-закладок изъято.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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