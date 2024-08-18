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Тульские ветеринары спасли слепого щенка Потапа
Фото Тульского центра ветеринарной медицины.

Тульские ветеринары спасли слепого щенка Потапа

Трогательную историю спасения выложили в своей группе в ВК.

На своей страничке в соцсети сотрудники Тульского центра ветеринарной медицины пишут:

— Дорогие друзья, мы хотим поделиться с вами трогательной историей о маленьком щенке Потапе, который стал настоящей звездочкой нашей ветеринарной клиники. Когда волонтеры привезли Потапа к нам, он был в тяжелом состоянии. Малыша госпитализировали и провели полное обследование. Результаты были неутешительными: шоковое состояние, политравма, ЧМТ, проприорецептивная атаксия и слепота. 

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Но наша команда интенсивных терапевтов под руководством Натальи Сергеевны Максимовой не сдавалась. С каждым днем Потапу становилось все лучше и лучше. Он провел в клинике 20 дней, и большинство проблем удалось решить. Потап выписан и продолжает восстанавливаться под чутким присмотром волонтеров. Но самое главное — малыш все еще ищет свою самую лучшую семью. 

Мы уже писали о Потапе. Контакты на случай, если вы захотите забрать малыша себе, можно посмотреть ЗДЕСЬ

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