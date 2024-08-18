В Туле трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту травмирования детей в летнем оздоровительном лагере «Солнечный» в деревне Колодезное.

По данным телеграм-канала «112», инцидент произошел сегодня, 18 августа. Детям показали химический опыт, однако что-то пошло не так. Вожатому, который показал эксперимент, оторвало палец. Трое детей 14-ти и 16-ти лет доставлены в больницы — у них диагностированы осколочные ранения и обширные ожоги.

— По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Также прокуратура контролирует ход и результат процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом.