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Опрос: китайский язык на втором месте по популярности у туляков

Опрос: китайский язык на втором месте по популярности у туляков

4 из 10 туляков хотели бы выучить английский язык.

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города. 40% туляков хотели бы выучить английский язык.

На втором месте по популярности — китайский (15%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 6% опрошенных. По 4% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 2% — на испанском, 1% — на арабском. Еще 5% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).

11% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу».

Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский. 

С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый респондент с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.


Время проведения: 10–13 августа 2024 года.

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