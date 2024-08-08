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Оторвало кабину: в жестком ДТП с двумя грузовиками в Ефремовском районе погиб человек
Фото из telegram-канала «Тула Жесть»

Оторвало кабину: в жестком ДТП с двумя грузовиками в Ефремовском районе погиб человек

8 августа вблизи деревни Ясеновая на встречке столкнулись КамАЗ и ГАЗ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель ГАЗа скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, от удара у одного из грузовиков оторвало кабину.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. 
 

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Автор:
сегодня, в 15:23 0
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