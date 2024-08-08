Оторвало кабину: в жестком ДТП с двумя грузовиками в Ефремовском районе погиб человек

Фото из telegram-канала «Тула Жесть»

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель ГАЗа скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, от удара у одного из грузовиков оторвало кабину.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

