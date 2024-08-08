Оторвало кабину: в жестком ДТП с двумя грузовиками в Ефремовском районе погиб человек

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель ГАЗа скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, от удара у одного из грузовиков оторвало кабину.
На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
8 августа вблизи деревни Ясеновая на встречке столкнулись КамАЗ и ГАЗ.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель ГАЗа скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, от удара у одного из грузовиков оторвало кабину.
На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
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