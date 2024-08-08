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Волонтеры «Единой России» и МГЕР присоединились к гуманитарной миссии по оказанию помощи Курской области 

Волонтеры «Единой России» и МГЕР присоединились к гуманитарной миссии по оказанию помощи Курской области 

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева из Тулы отправилась машина с помощью, собранной для мирных жителей.

В четверг, 8 августа активисты волонтерского движения «Единой России» и «Молодой Гвардии» выехали в Курскую область, чтобы доставить оперативно подготовленный гуманитарный груз. Таким образом, активисты присоединились к гуманитарной миссии региона, инициированной врио губернатора Дмитрием Миляевым.

В пути груз сопровождают ветеран боевых действий Сергей Галкин, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Тульской гордумы Никита Бурвиков, представитель МГЕР Павел Астафьев и активный волонтер Александр Шахов. 

Для мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома и пострадавших в результате обстрелов ВСУ, доставят порядка 3,5 тонн питьевой бутилированной воды, 7 электрогенераторов, а также средства личной гигиены для детей и взрослых. 

«Максимально оперативно собрано самое необходимое, в чем больше всего сейчас нуждаются люди. У активистов волонтерского корпуса большой опыт в доставке гуманитарных конвоев, такую помощь не раз оказывали жителям Мариуполя, приграничных районов Белгородской области. Важно помочь обеспечить комфортное пребывание эвакуированных жителей в ПВРах, поддержать их в практическом смысле и морально. Мы вместе, и в трудное время всегда сильны своей сплоченностью, готовностью помочь», – сказал председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев.

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